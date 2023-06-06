周湯豪僅返家休息1小時就又邊滑手機邊出門赴約。（圖／本刊攝影組）

周湯豪上月3日剛結束《REALIVE》演唱會高雄巨蛋場演出，在7個月內接連在北高兩蛋開唱的他，不僅事業忙碌，就連約會都要抓緊時間。時報周刊CTWANT在4月26日晚間，就曾他直擊結束工作後，返家1小時後，便急忙出門和歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦相約，並由女方全程負責開車接送，直到隔日凌晨3點多才回家，年輕人體力相當不錯。

周湯豪約會歐弟前妻鄭雲燦，但鄭雲燦開車載著他一起到達目的地後，讓他先下車自己去找停車位，非常小心翼翼。（圖／本刊攝影組）

4月26日晚間6點半左右周湯豪結束工作後，搭乘黑色廂型車在7點多返回台北大安區自家，約莫1個小時後，周湯豪再度揹著背包出門，一路上邊走邊看手機，看似是與朋友有約，他一路向前走了約1公里後，這時負責接送的人果真出現，仔細一看，不就是鄭雲燦的車子嘛！而周湯豪也火速上車，動作非常俐落神速。

停好車後鄭雲燦下車也往著剛剛周湯豪的方向前進。（圖／本刊攝影組）

晚間8點半左右，這時香車美人加上帥哥，一路就開到了成功市場附近的巷子，先行下車的周湯豪，獨自地往巷口走去。而將車違規停在紅線上的鄭雲燦，將車停妥後，也往著同樣的方向走去，兩人約會宛如諜報片一樣。本以為車子違規停放應該很快會離開，沒想到一停便停到了隔日凌晨3點。

結果鄭雲燦竟然是將車違停在紅線上。（圖／本刊攝影組）

4月27日凌晨3點14分，鄭雲燦駕車送周湯豪回到周家巷口，兩人似乎在觀察周遭有無異狀，即便四下無人仍是非常機警，靜待10幾秒鐘後，探員周湯豪才終於下車走進家門。而鄭雲燦則繼續開車回到住處。而從當晚周湯豪與鄭雲燦兩人小心翼翼地互動來看，似乎是不想讓彼此的關係頻上媒體，對這段戀情態度相當低調。

隔日凌晨3點多，鄭雲燦駕車送周湯豪回到周家巷口，靜待10幾秒鐘後，周湯豪似乎確認沒異狀才下車走進家門，宛如上演諜報片。（圖／本刊攝影組）

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