新的iPadOS 17作業系統，方便利用PDF進行協作，兩台裝置會同步更新用戶所做的更動。（截自APPLE YouTube影片）

小工具在 iPadOS 17 上迎來互動功能，讓使用者僅需輕點一下，就能透過iPad遙控家裡電燈開關。（截自APPLE YouTube影片）

Apple 今天預告推出 iPadOS 17，為使用者帶來個人化「鎖定畫面」和與小工具互動的全新方式。另外，PDF 和「備忘錄」加入智慧新功能；「訊息」、FaceTime 和 Safari 也有各項更新，還有全新的「健康」app。

「自動填寫」功能將智慧辨識表格欄位並填入 PDF，讓使用者利用Apple Pencil能更輕易地透過 PDF 進行工作，而「備忘錄」則在 PDF 上帶來全新標示和合作體驗。「訊息」迎來重大更新，包含全新「貼圖」體驗，使用者現在也可以在 FaceTime 上留下影片和音訊訊息。兩台iPad也能連線，同步進行協作，兩台裝置會同步即時更動，適合一起做報告或討論工作事項時使用。

「健康」app 登陸 iPad，提供互動圖表，而 HealthKit 則讓開發者得以打造專為 iPad 顯示設計的創新體驗。iPadOS 17 即日起提供開發者測試版，並將於今年秋季以免費軟體更新的形式提供給使用者。

小工具在 iPadOS 17 上迎來互動功能，讓使用者僅需輕點一下，就能完成各式任務。舉例而言，使用者可以透過小工具來打開電燈、播放歌曲，或將一則提醒事項標示為已完成。而針對 WidgetKit 的更新，也讓開發者能夠在自己的小工具中建立互動功能。

互動小工具現在可在「鎖定畫面」和「主畫面」上使用，採取行動變得更容易，也能更輕鬆一覽實用資訊。在「鎖定畫面」上，小工具將透過適應性的色調調整，與背景圖片融合得天衣無縫，易讀性更趨完美。小工具也能在鎖定畫面時，查看比賽結果，或是Uber Eats送餐進度。