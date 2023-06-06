本屆WWDC以15吋MacBook Air打頭陣，號稱蘋果史上最大尺寸的MacBook Air，內建蘋果自製晶片M2，售價1,299美元。

蘋果也推出新款Mac Studio和Mac Pro，前者可搭載M2 Max或M2 Ultra晶片，後者改以M2 Ultra取代英特爾晶片，售價6,999美元。

iPhone新一代作業系統iOS 17，更新Phone、Facetime與Messages等3款應用程式。其中Phone增添的「即時語音郵件」（Live Voicemail）功能，可將進入語音信箱的來電轉化成文字；Facetime增加Live Voice功能，使用者可以影像形式留言；Messages多了Check-in功能，能讓親友得知用戶所在位置來報平安；NameDrop則是讓iPhone和Apple Watch等裝置相互靠近後，透過NFC傳輸分享彼此電郵電話等資訊。

壓軸亮相的則是眾所期待的頭戴裝置Vision Pro，以混合實境模式，讓用戶與數位內容互動，搭載M2及R1雙晶片。用戶只要戴上裝置便直接進入首頁瀏覽，蘋果常用應用程式圖示就在眼前。