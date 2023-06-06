We'd like to report a robbery... pic.twitter.com/LIIG3ofgtQ — Red Sox (@RedSox) June 5, 2023

紅襪守備問題重重，前一場遭對手跑出難堪的「場內全壘打」，總教練柯拉（Alex Cora）被迫在記者會認錯：「這是我的責任，我是球隊總教練，我們的防守做得不好，真的不好。」紅襪6日再戰光芒，這回紅襪外野手單場兩度上演「全壘打搶劫」，雖然被光芒4比1擊敗，至少在守備方面幫柯拉討回一點顏面。

2局上，光芒萊利（Luke Raley）擊出中外野398呎深遠飛球，紅襪中外野手「基凱」賀南德茲（Enrique Hernandez）背靠著圍欄躍起接殺！漂亮沒收萊利的兩分全壘打。

3局上，光芒梅西亞（Francisco Mejia）擊出右外野深遠飛球，這球幾乎飛進觀眾席，還有一位紅襪球迷伸手去接，紅襪右外野手佛度戈（Alex Verdugo）跳起來搶在球迷之前把它接進手套！

DUGIE STEALS ONE AT THE WALL! pic.twitter.com/aFSXphRdqE — Red Sox (@RedSox) June 5, 2023

兩次精采守備幫助紅襪減少3失分，特別是賀南德茲在游擊位置累積13次失誤是全聯盟最多，但他本來就是外野手，要不是紅襪缺人（張育成等人受傷）也不會將他排在游擊，通常擔任DH的「紅鬍子」騰納（Justin Turner）也被派去守二壘。此戰賀南德茲先發中外野，後半場仍轉守游擊，因為紅襪先發游擊手瑞耶斯（Pablo Reyes）第6局守備失誤，第7局被換下場。

光芒王牌麥克拉納漢（Shane McClanahan）持續繳出好投，6局失1分（騰納陽春全壘打），自責分率2.02國聯最佳，戰績9勝1負。