上班族注意！國1北上泰山段「轎車追撞遊覽車」占內線 07:352023/06/06 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班族注意！國1北上泰山段「轎車追撞遊覽車」占內線。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（6日）上午7時，國道1號、五楊高架北向37.6K、泰山路段，發生一輛自小客車、一輛遊覽車追撞事故，佔用內線車道，高公局提醒用路人小心駕駛。 5億高中生死因出爐！ 法醫所解剖報告「最速件」急送中檢 長照悲歌！女悶死老父後輕生獲救 法院「這理由」裁准羈押 高市議員幫喬債竟遭倒車衝撞服務處 逮到嫌犯了 #國1 #轎車 #追撞 #遊覽車 #北上 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠性騷案再＋1！女導演爆他摩鐵談腳本還摸胸 本尊回應了 01:282023/06/06 政治 柯志恩深夜突貼20歲辣照！8000網友嚇傻了：激像這明星 08:122023/06/06 政治 《時來運轉》歐冠決賽近5年來比數偏小 06:252023/06/06 體育 美員工怨「一天工作12小時、加班睡辦公室」台積電回應了 08:072023/06/06 財經 MLB》搶劫啊！紅襪單場沒收光芒兩支全壘打 07:332023/06/06 體育 周湯豪才撇與歐弟妻口水交流 深夜約鄭雲燦做1事全被拍 07:222023/06/06 娛樂 影》驚悚鏡頭！雙城狀元郎跑一壘「倒栽蔥」頭部著地 08:092023/06/06 體育 美中官員北京談兩岸議題 華府表達捍衛美國利益 04:512023/06/06 國際 《證交所》尚欠首季財報 隆銘綠能繼續停止交易 08:082023/06/06 財經 屏東奪命試車釀2死3傷！60人待現場圍觀 死者最小僅19歲 07:572023/06/06 社會 頭條揭密》陸仿製歐洲野牛氣墊艇早已停產 奪台神器換人做 05:222023/06/06 政治 國1南下嘉義段「大小貨車」追撞 回堵3公里 受困駕駛意識模糊 08:242023/06/06 社會 《興櫃股》全福乾眼症新藥區域授權 今年看得見 07:482023/06/06 財經 他吃不胖又肚痛 一照是癌王高危險群！「1習慣」是元凶 08:122023/06/06 健康 殲-16攔截美機危險了？ 郭正亮曝雙方下一步：直到擦槍走火 07:002023/06/06 政治 美債上限法案過關拆彈成功？名嘴驚曝真正地雷在後頭 05:002023/06/06 財經 5秒鐘飲料就被下藥 實境秀女星一喝頭暈嘔吐「癱瘓動不了」 07:072023/06/06 娛樂 美加軍艦闖台海對大陸示威？郭正亮驚爆：這件事很嚴重 05:002023/06/06 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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