資深音樂人李坤城上個月因大腸癌病逝，怎料李坤城離世一個多月後，兒子李卓軒便透過父親臉書接連指控「後媽」林靖恩種種爭產行徑，日前更在爆出林靖恩喝醉的錄音檔，對此，與李坤城、林靖恩同住一個社區的鄰居跳出來替林靖恩說話，更直言李卓軒「沒必要這樣子」。

李卓軒先是指控林靖恩偽造文書、搶房產，之後說要休戰的他卻又控訴林靖恩破壞父子情，更公開4月30日林靖恩喝醉的錄音檔，當中可知由於林靖恩發酒瘋打擾到鄰居，讓管理員不得已只好報警，李卓軒到場時就看見屋內電燈破碎、煙灰缸掉落在地，林靖恩的精神狀況似乎也不太好，還向李卓軒表示心情不好的原因，是因為他沒將骨灰灑乾淨，甚至在想那些骨灰是不是「K粉」。

對此，根據《TVBS新聞網》報導，針對李卓軒對林靖恩的指控，與李坤城、林靖恩住同社區的鄰居回憶表示，兩人互動相當融洽，當時未聽過兩人鬧事，更直言，法律規定就是可以拿到應有的那一份，並喊話李卓軒，不能因為這樣就不甘願「你又不是活不下去你何必這樣子」，更提到林靖恩在李坤成生前都有陪伴，並不是純粹要來這將財產拿走「我覺得真的沒有必要到這樣。」

事實上，李卓軒表示，之所以會將錄音檔公開，是因為林靖恩精神狀態不好，但若要強制送醫需直系父母，兄弟姊妹來處理，但因為聯繫不上林靖恩父親，所以才會透過媒體透露林靖恩的現況，希望林靖恩的家人可以出面，帶女兒去醫院治療，但根據《三立新聞網》報導，李卓軒透露，自己有聯繫上一名房仲馬小姐，似乎可以透過她聯繫到林靖恩爸爸，不過聯繫到後馬小姐告知他，林家也發生一件非常嚴重的事情，無暇管到林靖恩，讓他相當無奈，而自己目前與林靖恩是斷聯的狀態。

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