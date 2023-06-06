利用iPhone開啟視訊通話，可將畫面移到Apple TV，比手勢就能彈跳出愛心。（截自APPLE YouTube影片）

蘋果今（6／6）日宣佈將於今年秋季推出軟體更新增加視訊功能，讓 Apple TV 4K 更具互動性。

FaceTime 透過 tvOS 17 登陸 Apple TV 4K，使用者將首次能在電視上享受這款熱門的 app，與親友進行更生動的對話。tvOS 17 也推出全新的「控制中心」和其他升級強化，提供與 iPhone 搭配使用更佳的個人化體驗。Apple TV 4K 將 Apple TV＋ 和所有最受歡迎的串流 app 以劇院級畫面及音質呈現，再加上 Apple Music 以及 Apple Arcade，一同匯集到家中最大的螢幕。

Apple TV 4K 具備來自 A15 仿生晶片的強大效能、直覺的控制，以及與 Apple 裝置和智慧居家配件的流暢互動體驗，是最優質的客廳裝置。tvOS 17 今天推出開發者測試版，並將於今年秋季提供免費軟體更新。

從今年秋天開始，Apple TV 4K的使用者可以利用Apple TV上全新的FaceTime app，直接從Apple TV開啟通話，或是在 iPhone 或 iPad 上開始通話，再將通話以接力轉移到 Apple TV。Apple TV 上的 FaceTime利用「接續互通相機」的支援，無線連接到使用者的 iPhone 或 iPad，並運用裝置的攝影機和麥克風，讓參與者透過電視進行聯繫。

「人物居中」的功能讓房間內的每個人即使四處移動，都能完整呈現在螢幕上，而基於手勢的全新反應則讓來電者能用手在螢幕上產生效果，例如愛心、煙火，為通話增添更多樂趣。「分割顯示」功能也來到 Apple TV，讓使用者可以在「同播共享」時，與心愛的人一同欣賞節目或電影，並同時看到 FaceTime 通話中的每一個人。