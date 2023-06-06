蘋果（Apple）在台灣時間今（6）日時間凌晨舉辦開發者大會（WWDC），釋出新款15吋 MacBook Air、15.3 吋 Liquid Retina 顯示器、以及首款頭戴式Apple Vision Pro等新產品訊息。不料WWDC甫結束股票旋即轉跌，早盤漲幅也回吐，最終收跌1.37點，另道瓊工業指數也重挫近200點。

蘋果今在舉辦開發者大會前，股價一度飆上歷史新高，並讓領標普500指數攀升到9個月來的高點；但隨著WWDC一結束，蘋果在觸及歷史高點後，隨即持續下跌，收跌0.76%，或1.37點，盤後每股為179.87點。

標普500指數上周5收漲1.8%，來到約4282點，創下2023年3月底以來最大單周漲幅，原本市場預估將會奔赴「牛市」，但今日隨著蘋果股價轉跌，增加了不確定性。

美股三大指數盡數下跌，道瓊工業指數重挫199.9點，或0.59%，收33562.86點；那斯達克指數到終場下跌11.34點，或0.086%，收13,229.43點；標普500指數跌8.58點，或0.2％，最終收在4,273.79點。