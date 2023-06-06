大陸女星虞書欣過往因古裝劇《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角而知名度大漲，並獲封「95後四小花旦」之一的美稱。不過，最近卻爆出虞書欣與75年男神吳建豪正在熱戀中，有網友發現，虞書欣私底下的行程和吳建豪高度一致，疑似穿情侶裝、隔空示愛等等行為令部分網友懷疑兩人正在交往，而這番猜測也引起熱議。

雖然大部分網友與粉絲都表示不相信，但虞書欣工作室還是火速發出聲明闢謠：「相關不實言論是部分主體為博人眼球，惡意捏造的謠言，本工作室已委託律師事務所進行全面取證。」工作室也呼籲，網絡並非法外之地，言行應以守法為前提，切勿實施任何侵犯他人合法權益之行為，切勿觸碰法律紅線。

事實上，虞書欣先前以古裝仙俠劇《蒼蘭訣》的「小蘭花」一角爆紅，戲約連連，不但與當紅小生許凱拍攝古裝仙俠劇《仙劍6祈今朝》外，趁著熱度推出的新劇《兩個人的小森林》也話題不斷，虞書欣飾演時尚美妝網紅「虞美人」，倒追由張彬彬所飾演的植物學教授「莊羽」。女追男的戲碼雖然老套，但多次出現的高甜（寵愛另一半）也讓粉絲大呼過癮。