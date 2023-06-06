不少外送員為了討生活冒雨送餐，一名女網友表示，近日因颱風過境下大雨，男外送員都已腳打石膏、用助行器，還外出送餐，讓她震驚說，「也太拚了吧！這不給小費說得過去嗎？」貼文讓網友忍不住感嘆說，「都是為了生活」。

原PO前天（４日）於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上傳一段7秒短片，只見一名身穿淺藍色雨衣、戴粉色安全帽的男子，右腳穿夾腳拖，左腳打石膏，使用助行器走起來一跛一跛，看來相當費力辛苦。

仔細一看男子的左手還拎著一袋食物，原PO這才知道男子是名外送員，讓她驚訝不已，直呼「這是誰叫的外送？也太拚了吧！一陣陣的大雨跑外送已經很猛了，又打石膏，這不給小費說得過去嗎？」

影片引發網友討論，「看了好難過，為了生活，又有誰願意在受傷的時候還在工作呢？祝福他早日康復」、「都是為了生活，逼不得已，不得不跑」、「很拚」、「我看到的話，一定直接上去幫忙，不然於心不忍啊」、「看來真的很缺錢」、「都是為了討生活，辛苦了」、「這我一定給小費」。