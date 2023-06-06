今天是24節氣的芒種，氣象局表示，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，最快今晚至明天清晨增強成今年第3號颱風「谷超」，但影響台灣的機率不高，周三起水氣逐漸增多。氣象專家吳德榮表示，周六至下周一梅雨季第5波鋒面逐漸接近，全台有陣雨或雷雨，午後降雨強度增強，有劇烈天氣發生。

氣象局表示，今凌晨2時有熱帶性低氣壓在菲律賓東方海面生成，預估今晚到明天清晨有機會增強成颱風，若成颱將是今年第3號颱風「谷超」（Guchol，密克羅尼西亞聯邦提供，在雅浦語中指薑黃）。路徑將往北前進，從台灣東方遠海北上，影響台灣機率不高，主要要注意的是後方的低壓帶。

熱帶性低氣壓，最快今晚至周三清晨增強成今年第3號颱風「谷超」，向北前進，影響台灣的機率不大。（翻攝自氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄說，今日至周五（6至9日）台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後局部陣雨或雷雨在山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生的機率，應注意氣象局的特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼；今日北部氣溫23至34度，中部22至35度，南部23至36度，東部23至37度。

吳德榮表示，周六至下周一（10至12日）梅雨季第5波鋒面逐漸接近，西南風漸增強，大氣更不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流使降雨範圍擴大、強度增強，有「劇烈天氣」發生機率。期末模式模擬顯示，下周二至四（13至15日）西南氣流增強，配合原有的弱滯留鋒，有逐漸調整成「梅雨季」多雨的型態的趨勢，需繼續觀察。