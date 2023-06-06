屏東高樹鄉廣福大橋旁的堤防便道前天（4）下午發生數輛機車在試車時發生意外對撞，造成2死3傷，死者為19歲、43歲男子；畫面中可見騎士友人至少60人在現場圍觀，道路上有人頭破血流、有人傷重昏迷，路面全是零件碎片和汽油，警方已著手製作筆錄並報請屏東地檢署刑事相驗。

警方到場後發現是4輛機車連撞，原先是20歲何姓男子與另外二位廖姓男子共3部車輛，原欲前往霧臺遊玩，但因天侯因素作罷，返家途中決定在河堤便道邀其他友人測試機車性能，何男騎乘普重機車，因不熟路況，與43歲董姓男子搭載28歲潘男的機車發生對向擦撞。

屏東高樹鄉廣福大橋旁的堤防便道前天（4）下午發生數輛機車在試車時發生對撞，造成2死3傷，死者為19歲、43歲男子。（翻攝自記者爆料網）

擦撞後波及另2位廖姓友人騎乘的機車，造成19歲廖男及董男死亡，另外3人分別輕重傷送醫，警方著手製作相關人員筆錄後，已報請屏東地檢署檢察官刑事相驗；記者爆料網曝光事發現場畫面，只見河堤便道上全是機車擦撞後散落的零件碎片，至少3人倒在地面，一旁聚集至少60名友人圍觀。

記者爆料網曝光的畫面中，有人倒在地上頭部流血，有人傷重喪失意識，地面疑似還有許多機油、汽油外洩；警方呼籲防汛道路非屬一般道路，雖未禁止一般車輛通行，但用路人仍須注意道路安全，切勿有違規駕駛行為。