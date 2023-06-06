《韓股》韓國股市6日休市1天 07:472023/06/06 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢顯忠日，韓股6日休市1天，6月7日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《韓股》顯忠日 韓股休市 科技股漲勢中止 美股下挫 道瓊下跌199點 《韓股》晶片股黯淡 韓股受抑 #韓股 #6日 #休市 #韓國股市 #適逢 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》首爾股市升0.54% 市場押注聯準會暫停升息 15:482023/06/05 財經 上班族注意！國1北上泰山段「轎車追撞遊覽車」占內線 07:352023/06/06 社會 開發者大會一結束「蘋果轉跌」！美股道指重挫近2百點 07:452023/06/06 財經 1分鐘讀財經》台灣人有多愛!？好市多蓋亞洲旗艦店 最新地點曝光 08:332023/06/06 財經 柯志恩深夜突貼20歲辣照！8000網友嚇傻了：激像這明星 08:122023/06/06 政治 MLB》搶劫啊！紅襪單場沒收光芒兩支全壘打 07:332023/06/06 體育 青年高中餐飲科前進韓國 奪KICC國際餐飲大賽4金1銀1銅 17:432023/06/05 寶島 《美股掃瞄》觀望聯準會是否暫停升息 美股收黑 08:382023/06/06 財經 美中官員北京談兩岸議題 華府表達捍衛美國利益 04:512023/06/06 國際 美員工怨「一天工作12小時、加班睡辦公室」台積電回應了 08:072023/06/06 財經 批陸殲-16危險攔截？前大使轟：美方先做1事自曝其短 00:012023/06/06 政治 殲-16攔截美機危險了？ 郭正亮曝雙方下一步：直到擦槍走火 07:002023/06/06 政治 馬東石再度成韓影救世主！《犯罪都市3》上映5天票房破10億 反派帥臉狂登熱搜 17:092023/06/05 娛樂 國1南下嘉義段「大小貨車」追撞 回堵3公里 受困駕駛意識模糊 08:242023/06/06 社會 《興櫃股》全福乾眼症新藥區域授權 今年看得見 07:482023/06/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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