全福乾眼症新藥BRM421，正在執行美國三期臨床試驗，計劃收案超過700位中重度乾眼症患者，目前收案進度符合預期，目標在今年底前完成三期臨床試驗，到時將知道初步結果。

至於全福的另一個產品BRM424，是能推動神經營養性角膜炎(NK)希望有機會在6、7月可以開始收案，目標收案50個人。全福指出，NK的診斷複雜並缺乏有效的治療方法，目前全球僅一款獲准於歐美上市的藥品。而BRM424已取得美國FDA的孤兒藥資格認定，藉由孤兒藥激勵法規的優勢，可降低開發成本，有助新藥的及早上市，搶攻龐大未滿足的醫藥商機。

全福董事會日前通過辦理現增案，將發行普通股2~2.25萬張，預計募集12~18億元，暫定發行價格每股60~80元。林群指出，大部分資金會用在推進乾眼症新藥BRM421美國三期臨床試驗，將會在年底前完成收案，臨床研究報告將會在明年上半年出爐。