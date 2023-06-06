《韓股》顯忠日 韓股休市 07:482023/06/06 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓周二（6月6日）適逢「顯忠日」國定假日，韓股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《韓股》韓國股市6日休市1天 《韓股》晶片股黯淡 韓股受抑 科技股漲勢中止 美股下挫 道瓊下跌199點 #韓股 #顯忠日 #休市 #南韓 #6月6日 也許您會感興趣 推薦閱讀 世界最薄！Apple 推出15.3 吋MacBook Air 售價曝光 06:082023/06/06 科技 《金融》減塑刻不容緩 中信金「傘傘發亮」實踐循環X共享 08:182023/06/06 財經 《韓股》首爾股市升0.54% 市場押注聯準會暫停升息 15:482023/06/05 財經 南宮珉新婚豪宅裝潢曝光 購入6年市值暴增3700萬 09:332023/06/05 娛樂 《基金》掌握未來30年再崛起 日股進場好時機 14:582023/06/05 財經 MLB》搶劫啊！紅襪單場沒收光芒兩支全壘打 07:332023/06/06 體育 1分鐘讀財經》台灣人有多愛!？好市多蓋亞洲旗艦店 最新地點曝光 08:332023/06/06 財經 開發者大會一結束「蘋果轉跌」！美股道指重挫近2百點 07:452023/06/06 財經 抓到了！對南韓美女實況主伸鹹豬手 機車男落網 20:112023/06/05 社會 《基金》日股相對美股親民 2檔ETF避險套利 08:482023/06/05 財經 《美股掃瞄》觀望聯準會是否暫停升息 美股收黑 08:382023/06/06 財經 美員工怨「一天工作12小時、加班睡辦公室」台積電回應了 08:072023/06/06 財經 Apple TV再進化！超神功能曝光 這時間開放更新 08:312023/06/06 科技 《興櫃股》全福乾眼症新藥區域授權 今年看得見 07:482023/06/06 財經 國1南下嘉義段「大小貨車」追撞 回堵3公里 受困駕駛意識模糊 08:242023/06/06 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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