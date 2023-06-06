金管會統計，外資5月淨匯入約73.62億美元，為僅次於去年11月92.16億美元、2005年12月85.22億美元、今年1月75.54億美元的第四高。累計前5月淨匯入達207.82億美元，已超越去年淨匯出135.8億美元缺口。

外資去年淨匯出金額創135.8億美元，今年以來明顯回流亞股，1～3月分別淨匯入約75.54億、25億、38.29億美元，合計首季淨匯入達約138.83億美元，創近15年同期新高。4月雖反手小幅淨匯出約4.63億美元，但5月再度回補達73.62億美元。

而外資5月同步回補台股，合計買超達1447.42億元、為今年次高，其中上市股票買超達1560.28億元，上櫃股票仍賣超112.86億元。累計前5月外資合計買超台股達3239.18億元，集中上市股票買超擴大至3330.49億元，但上櫃股票則轉為賣超91.31億元。