從需求面來看，范博毓認為，大陸618備貨已告一段落，下半年旺季需求的備貨要到第3季才會明顯浮現，因此目前整體需求動能暫趨平緩，預計6月電視面板價格的漲幅也會開始出現微幅的收斂，32吋上漲2美元、43吋上漲2美元、50吋上漲7美元、55吋上漲8美元、65吋與75吋都上漲10美元。

顯示器面板價格經歷一段時間持平後，部分面板廠積極運作面板價格上漲，目前觀察，Open Cell面板產品之前的價格過低，因此仍有持續上漲空間，預計6月調漲0.2～0.5美元。面板模組產品漲勢則較不明顯，主要仍是不同面板廠對漲價態度不一，特別是有些後進面板廠仍試圖用較低的價格爭取訂單，因此預期本月在價格趨勢上，主流的面板尺寸如23.8吋與27吋，價格多半仍是以維持持平為主。

筆電面板價格經過長時間的持平，品牌客戶以及面板廠依然在價格上有所拉鋸。由於需求呈現穩定向上的趨勢，面板廠持續釋放漲價的想法，但品牌客戶仍鑒於下半年展望不明朗，需求雖有增長，但也只是合理的庫存回補，而非額外需求的增長，以此持續抗拒面板廠的漲價。因此至少在第2季底之前應該不容易見到面板價格上漲的空間。預期6月筆電面板價格仍是維持持平水準。