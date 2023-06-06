百萬YouTuber蔡阿嘎擁有超高人氣，不過日前一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片慘遭炎上，更被怒批「丟台灣人的臉」，讓他緊急下架並率領團隊公開道歉，對此，財經網紅「Emmy Hu」胡采蘋指出若是到大陸拍肯定沒事，接著點出關鍵原因，引起網友熱議。

胡采蘋表示蔡阿嘎近來引發軒然大波，對於有網友指出因為台灣人太喜歡日本，才導致被炎上，若拍的是大陸或泰國，甚至是美國餐廳，肯定就不會有事，對此，胡采蘋舉過往經驗為例，她表示像是在大陸餐廳如果味道不佳，或者是上菜速度過慢，一群人就會拍桌叫經理出來，甚至擺出一副要拚生死的模樣，過往就遇過多次類似經驗，接著強調： 「真的輪不到蔡阿嘎來拍」。

對此，網友紛紛留言： 「拍的都是連鎖餐飲店，一次得罪幾千家餐廳的客人，不被炎上才怪」、 「另人討厭的不是在檢討餐廳，是把別人當白痴的心態」、「他這行為不管在那個國家都很失禮」、「尊重每個國家的飲食文化，很難嗎」、「我覺得拍那樣的題材，有點引戰而且蠻刻意的」 、「沒多踢幾次鐵板怎麼會怕」。

蔡阿嘎將影片下架影片並發文道歉後，又再次發布一支影片，除了逐一回覆網友意見之外，也強調會虛心檢討，他坦言這次影片呈現方式讓許多人感到不舒服，未來會審慎評估，持續對影片內容做出調整。