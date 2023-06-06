Apple 在2023開發者大會上發表全新 Mac Studio 和 Mac Pro。（APPLE提供）

蘋果Apple 今(6／6)日推出全新 Mac Studio 和 Mac Pro，是歷來最強大的兩款 Mac。Mac Studio 搭載 M2 Max 和全新 M2 Ultra，以精美而小巧的設計帶來大幅升級的效能以及增強的連接功能。Mac Studio 比最強大的 Intel 27 吋 iMac 最快可達 6 倍，比搭載 M1 Ultra 的上一代 Mac Studio 最快可達 3 倍。

Mac Pro 現在搭載 M2 Ultra，將 Apple 最強大晶片的歷來最強效能結合 PCIe 擴充的多功能性。Mac Pro 的速度比前一代 Intel 機型速度提升最快可達 3 倍。搭載 M2 Ultra 的 Mac Studio 和 Mac Pro 具備高達 192GB 的統一記憶體，遠高於最先進的工作站顯示卡，能承擔其他系統甚至無法處理的繁重工作量。

新款 Mac Pro 象徵 Mac 圓滿完成全面轉用 Apple 晶片的計畫，並且與 Apple 的其他專業系統一起為使用者提供 Apple 歷來最強大、最實用的 Pro 產品陣容。Mac Studio 和 Mac Pro 將於日後在台灣開放訂購。

全新 Mac Studio 具備讓專業人士觸手可及的多樣連接選項，現在包括頻寬更高的 HDMI，支援高達 8K 解析度和 240Hz 更新率。憑藉 M2 Ultra，Mac Studio 支援多達六台 Pro Display XDR，驅動超過 1 億像素，為專業工作流程提供大量螢幕空間。此外，Mac Studio 現在搭載先進的內建無線技術。Wi-Fi 6E 提供比上一代快達兩倍的下載速度，而藍牙 5.3 讓使用者能連接至最新的藍牙配件。Mac Studio 背面有四個 Thunderbolt 4 連接埠、一個 10Gb 乙太網路連接埠、一個加強型 HDMI 連接埠，以及兩個 USB-A 連接埠。正面配備兩個 USB-C 連接埠和一個 SD 卡插槽，讓使用者輕鬆方便地匯入照片和影片。

全新Mac Studio和Mac Pro將在日後於 apple.com／tw／store 和 Apple Store app 開始接受訂購。Mac Studio 售價台幣6萬4999元起，教育優惠價5萬8500元 起。Mac Pro 提供塔式與機架式。Mac Pro (塔式) 售價台幣22萬9900元起，教育優惠價21萬6800 起。Mac Pro (機架式) 售價24萬4900元起，教育優惠價22萬8600元 起。