中美軍艦3日在台灣海峽的「鬼切」搶航道事件，持續受到外界關注。然而，資深媒體人陳鳳馨指出，美國通過台灣海峽的次數持續減少，它在台海區域實際上是在退縮的。

陳鳳馨昨（5）日在政論節目《少康戰情室》表示，現在台海周遭的情勢，越來越像美國政治學者格雷厄姆·艾利森（Graham Allison, Jr.）所提出的「修昔底德陷阱」，即一個崛起的強權，會認為自己的實力應被尊重，但既有強權擔心自身地位被挑戰，因此採取了強烈的因應措施，最後雙方爆發衝突。

陳鳳馨提醒，雖然美國這次在台海與南海派出軍機、軍艦的動作，看似很強硬，然而，美國在這個地區卻是在退縮的。她指出，《彭博社》曾做過統計，過去美軍軍艦每月都會通過台灣海峽一次，但去年通過的次數為9次，是4年來最低，而今年到現在，僅通過3次。

陳鳳馨直言，美國減少台灣海峽所換來的，是要求台灣加強軍備，但台灣還是應要建立自己的兩岸溝通管道，若是只依賴美國，台灣恐陷入美國「強權喪失的威脅感」中。