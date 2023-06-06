民進黨近日連環爆出性騷擾事件，北市勞動局日前針對案件內容，主動發文民進黨中央黨部，要求須在5日前回報處理情形，但民進黨卻稱因為資料很多還在整理中，並未及時回函，讓國民黨立委王鴻薇再嗆「民進黨吃案」，酸到底是資料太多還是根本沒有資料？

王鴻薇昨（5）日在臉書表示，北市勞動局發文要求民進黨在5日前回報性騷擾案件的處理情況，但民進黨致電稱資料很多，需要時間整理，交不出性騷擾報告。

「是資料太多，還是沒有資料？」王鴻薇指出，民進黨主席賴清德對於性騷擾案件表示震怒，稱絕不寬貸，但過去的性平通報與資料建檔顯然有很大的問題，連法規要求的5日內都無法完備提供報告，「有誰的名字，不能被主管機關看見嗎？」

王鴻薇怒批，民進黨不要再玩兩面手法，在鏡頭前震怒負責，但在鏡頭後卻是千瘡百孔，如此的處理態度，還是不要再說想接住誰了！

台北市長蔣萬安5日回應，將再發函給民進黨，要求在6月9日前回覆，且不會容許無限期的拖延，若遲遲未收到回覆，將直接依據現有資料進行開罰。

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