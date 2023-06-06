百萬YouTuber蔡阿嘎近來引發爭議，日前一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片慘遭炎上，讓他緊急下架滅火，並率領團隊公開道歉，他今(6日)稍早再次發出聲明道歉：「造成不舒服的觀感，這完全是我的疏失及錯誤」。

蔡阿嘎稍早再次發出道歉聲明，對於遭捲入風波的5間日本餐廳致上歉意，他強調創業以來最重視的就是社會大眾的意見，當事件發生後，便迅速下架影片，接著傾聽各方意見，彙整5大錯誤及原因後，再次製作影片向所有人致歉，希望不要再次造成店家任何傷害，強調身為一名公眾人物，擔負的是更多社會責任，經過此次事件後，不僅會虛心檢討，未來也會更注意相關拍攝事項。

蔡阿嘎坦言這次除了對5間餐廳造成不小傷害，也對喜歡它們的民眾造成不舒服的觀感，強調「完全是自己的疏失及錯誤」，也希望所有人能接受他再次道歉，倘若未來還有機會，希望能訪問喜愛這5間餐廳的朋友，說明對這5間餐廳深厚的感情，藉此為日本及臺灣的交流作出貢獻。