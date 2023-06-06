Oh my god.



Royce Lewis just flipped over the first baseman and landed VERY badly.



pic.twitter.com/1W3DpVqnnD — Ben Verlander (@BenVerlander) June 4, 2023

雙城前役對戰守護者出現跑壘意外，8局下路易斯（Royce Lewis）敲成三壘方向內野滾地，路易斯衝向一壘時被守護者一壘手阿瑞亞斯（Gabriel Arias）擋住，煞不住車而從阿瑞亞斯背部翻過去，頭下腳上摔落地面！路易斯表情痛苦，頭盔滾落一旁，手抱頭倒地不起，所幸他最後靠著自己的力量走下場，沒有受到嚴重傷害。

今年24歲的路易斯是2017年選秀狀元，去年登上大聯盟12場繳出0.300打擊率，本季他因為膝傷只上陣6場。路易斯頭部撞地後只是輕傷，他形容當時的感覺像是「倒著撞上一輛車」，他也解釋「阿瑞亞斯最後一刻擋在我面前，我沒有任何空間。」

雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）也接到好消息，路易斯初步檢查結果沒有大礙，只是一點擦傷。路易斯說：「我大概會痠痛個一整天，還好我們隔天是休兵日。」

April 25, 2017: Chris Coghlan did the IMPOSSIBLE! pic.twitter.com/asDvwftxs2 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 25, 2020

2017年4月，藍鳥跑者卡格蘭（Chris Coghlan）在衝本壘時縱身飛越紅雀捕手莫里納（Yadier Molina），翻滾滑壘成功，被譽為大聯盟史上最經典的滑本壘鏡頭之一。卡格蘭雖然也是頭下腳上，但他是手掌先碰到本壘板才讓頭部滾下去，沒有受到傷害。