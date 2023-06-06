近日社群網站流行「#秀出你的20歲」熱潮，國民黨智庫執行長柯志恩昨(5日)深夜也在臉書秀出自己20歲時，在政大讀書的美照。網友看完後大為震驚，紛紛留言表示「好美啊」、「太美了吧」、「超級美女教授」，甚至有人表示，柯志恩當時跟大陸女演員鞏俐極為相似。
對於社群網站近日流行「#秀出你的20歲」，柯志恩表示，「突然看到大家都在回憶20歲，轉頭一看，架子上的照片不正是我讀政大二年級的時候嗎！」同時她還將該照片分享出來。
對於自己貼出的這張20歲照片，柯志恩笑稱，當時為了協助唸美術系的高中同學，繳交人像攝影的作業，自己只好擺出可能這輩子唯一溫柔婉約的樣子來拍照，其他都是大笑，上不了檯面。她還強調，「此照片是沒有美肌、沒有妝容的20歲，有的只是追逐夢想的腳步，致我們單純美好的20歲！」
柯志恩這照片PO上網後，短短9小時就有超過8000人按讚，網友皆是留言大讚，「柯教授好像鞏俐好美喔」、「志恩照片好像（鞏俐）喔好漂亮喔」、「天啊！這也太正啦！就是靚妹！」、「清秀佳人有靈氣」、「哇喔~~哪位電影明星？！」、「政大校花無誤！」、「根本夢幻啊！」、「萌萌的美，喜歡！」、「完全看不出來是同一個人！」
除此之外，前立委顏寬恆也開玩笑的表示，「可以加個Line嗎？」讓柯志恩忍俊不禁說，「你這是詐騙嗎？」
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