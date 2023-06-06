一名50歲男子年輕常抽菸、喝酒，近幾年來始終吃不胖，還罹患糖尿病，且糖尿病控制越來越差、開始注射胰島素，另常感上腹疼痛。經檢查才發現，男子已罹患慢性胰臟炎，即胰臟癌的高危險族群。醫師表示，酗酒是慢性胰臟炎的最大元兇，因此，民眾若發現體重下降、慢性腹痛、糖尿病等，應檢查是否胰臟相關的疾病。

胃腸肝膽科醫師林相宏在其臉書粉專表示，上述男子年輕時因工作常須抽菸、喝酒，近幾年始終吃不胖，體重不斷下降，還得了糖尿病，且糖尿病控制越來越差，最近開始注射胰島素。另男子常感上腹部疼痛、腰酸背痛，門診都被當腸胃炎治療，但都無效。

林相宏表示，經胃鏡、大腸鏡檢查，未發現男子有任何腫瘤，但胰臟內視鏡超音波發現2項異常，一為其胰臟已萎縮，而導致糖尿病，營養無法吸收的情況下，體重持續下降。二為胰臟內滿是結石，導致胰液無法排出、造成胰臟發炎。

他告知該男子，慢性胰臟炎是胰臟癌的高危險族群，務必要定期接受胰臟癌的篩檢。醫師之後也將於男子的胰臟放置內視鏡引流管，來疏通胰臟結石造成的阻塞。

他表示，酗酒是引發慢性胰臟炎原因的最大元兇，因酒精會破壞胰臟，其他導致胰臟炎的原因還有血脂過高、基因變異、自體免疫疾病、營養不均、藥物等。胰臟炎早期難發現，大部分都被視為腸胃炎治療，晚期常因胰臟萎縮、失去功能，引起體重下降、慢性腹痛、糖尿病等，因此民眾若有上述症狀和危險因子，務必要檢查胰臟。

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