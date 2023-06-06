前行政院長現任願景工程基金會暨新世代金融基金會董事長陳（沖）表示，「傘傘發亮」專案就是共同參與的概念，從節能減碳開始到循環經濟，將這些概念結合在一起。2010年我接任行政院副院長的時候，正碰上了世界盃足球賽，6月10日我發了新聞稿，「現在世界盃足球賽MIT不缺席！」世界盃足球賽和MIT有什麼關係？原來是當年足球賽有一半的球衣是用寶特瓶抽絲做成的。這和此次的活動很類似，這也是寶特瓶抽絲做出來的傘，這次是15個寶特瓶做出來的一支傘，而當年是8個寶特瓶做成一件球衣。這樣的環保傘製造成本比外面的傘來得貴，但是即使貴一點點也值得，因為他是三個R，reduce、recycle、reuse，而此次也找了傘的老闆來，教大家要怎麼修理，repair所以就有4個r！這就好像傘這個字，下面有4個「人」代表了4個「r」！而傘字上面還有一個「人」呢？那就是Reform， 整個節能減碳就是從Reform這個概念開始的；一個大「R」+4個小「r」共有5個R；和一個大「人」下面有4個小「人」共有5個人，兩者概念是相似的！我以前寫過一篇文章，談傘的製作，傘是一種象徵，不只有形的傘，也有意象上可以保護每一個人、協助每一個人，像佛家說的「超渡」一樣，除了超渡這個世界、也超渡自己！

中國信託金控行政長高人傑表示，金融業不僅是協助產業轉型的領頭者，更扮演催化全球經濟加速低碳轉型的關鍵角色，中信託此次支持願景工程基金會「傘傘發亮」專案，不只是為保護地球生物多樣性盡一份力，更重要的是能夠率產業之先，落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第17項夥伴關係，透過共好合作，讓改變發生。中國信託長期以來重視生物多樣性，如2014年進駐以綠建築標準為目標規劃南港中國信託金融園區、認養園區旁的三重世貿公園，種植131種蕨類與原生植物，打造全臺首座戶外蕨類秘境；2020年主動響應願景工程基金會「為未來種一棵樹」活動，連續三年共號召近 300 名同仁及眷屬於新北金山、桃園大園、臺南七股等地，種下逾6千株樹苗保護臺灣海岸線。金融本業則透過融資、投資等商業模式，與客戶、同仁透過多元模式，投入綠色行動，發揮金融業的影響力。