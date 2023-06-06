本次競賽由輔大法語系奪冠，第2至第3名則由高科大金資系及交大財金所包辦，第4至20名則分別由黎明時尚經管系、清大資訊應用所、真理財金系、東吳財工系、北商大財金(共7隊)、北科大資金系、政大應數系、北商大國際商務系、北大財政系、東海財金系、逢甲企管系等隊伍獲得，期交所除恭喜以上隊伍，也期勉沒有得獎的隊伍不用氣餒，因為投資理財是一輩子的志業，參賽過程學習到的交易技巧及經驗更勝於得獎。

本次競賽鼓勵參賽隊伍將兩個多月的競賽歷程撰寫成交易心得報告，透過交易策略的擬定、風險管理及事後檢討，讓同學進一步強化模擬交易學習成果。由各隊的心得報告中可看出，多數參賽同學對本次競賽體驗均表示獲益良多，透過模擬交易擬定策略、關注市場變動，並適當使用槓桿來驗證在校所學；亦有許多非金融相關科系同學參賽，首次接觸期貨及選擇權等衍生性商品，學習到與股票完全不同的操作邏輯，也瞭解到風險控管及交易紀律的重要性。此外，各參賽隊伍在小組討論、腦力激盪下，各自建構發展出多元交易策略，有採波段操作者，亦有採當日沖銷不留倉策略；技術指標有參考均線、KD，亦有使用布林通道等；至於交易標的選擇，有隊伍主要交易流動性佳的臺股期貨及小型臺指期貨，也有隊伍交易盤勢主流有題材的個股期貨，亦執行買進或賣出選擇權策略。

本次競賽採取由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的方式辦理，競賽成績以「累積報酬率」及「夏普比率」兩項指標計算，兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍在可承受的風險下，能激盪出各式交易策略，追求長期穩定獲利的交易模式。另為鼓勵學生積極參與交易，學習期貨交易技能，除頒發獎金予優勝隊伍及指導教授外，並設有好學獎，將於6月12日在律師見證下，自符合抽獎資格參賽隊伍同學中隨機抽出50名，每名可獲頒7-ELEVEN購物金500元。