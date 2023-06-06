國道1號南向276公里嘉義縣接近台南市路段，今上午7時22分通報發生事故，1名小貨車駕駛受困車內待援，嘉義縣消防局獲報前往，出動破壞器材，8時20分許將貨車駕駛救出，初步了解駕駛雖已脫困，但意識模糊，送醫搶救中，而該起事故也造成車流回堵3至4公里。

國道警方表示，早上7時22分國道1號南向276公里發生事故，現場目前處理中，因該路段只剩內線車道可通行，後方回堵約3至4公里，已將路況反映南區交控中心於CMS交通資訊板顯示，通知警廣加強宣導改道，並提醒用路人注意行車安全。

快改道！國1南下嘉義段「大小貨車」追撞，回堵3公里。(翻攝高速公路1968)
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