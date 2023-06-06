民進黨性騷擾吃案風暴延燒，一名陳姓女導演昨天深夜在臉書發長文，痛訴2010年時，她收到前高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤的邀請，希望她能為年底高雄縣市合併的首任高雄市長選舉拍攝宣傳片，結果洪智坤卻在汽車旅館對她環抱、摸胸性騷。由於外傳洪智坤也曾擔任台南市政府顧問，對此，市府發言人田玲瑚今天表示，洪智坤一直沒有在台南市政府擔任任何職務，外界可能有所誤會。

據了解，53歲的洪智坤，1993年加入民進黨，隨後擔任陳菊的核心幕僚。2006年陳菊當選高雄市長後，洪智坤擔任陳菊的辦公室主任，也曾任職民主進步黨中央執行委員。2014年6都選舉時，洪智坤轉任台北市長參選人柯文哲的文膽；柯當選後，洪智坤曾擔任台北市政府市政顧問、台北市政府廉政透明委員會委員等職。之後，外傳他曾到台南市政府擔任兩岸小組成員、市府顧問，但田玲瑚否認有此事。

昨天深夜陳姓女導演在臉書發表「我只是想要好好拍片而已，我做導演已經20年」的長文表示，2010年時，她收到洪智坤的邀請，希望她能為年底的高雄市長選舉拍攝宣傳片，沒想到之後討論拍攝的會議時間越改越晚，甚至她還曾被送到一家汽車旅館討論腳本；洪智坤則藉口想幫她完成夢想，並說出「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」的話，最後更對她進行環抱、摸胸性騷。

女導演還指出，「那陣子出事回台北後，我沒有敢跟任何人說」，直到2014年台北市長選舉前夜，她才在媒體報導上又看到了洪智坤的名字，「我崩潰哭了一整夜，後來我才知道，這叫做PTSD，希望有一天，這個世界不再需要這麼多的眼淚和勇氣才能好好過下去，而我，只是想要好好拍片而已。」

對此，洪智坤今天凌晨也在臉書回應說，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關」；他還強調，「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。