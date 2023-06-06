南韓啦啦隊女神李多慧（이다혜）昨（5）日晚間以「李多慧在比賽結束後都會做什麼..? 24小時都不夠用.. 臺灣日常vlog」為題發布最新影片，片中可見李多慧來台帶了許多禮物及零食給其他樂天女孩們，不過值得注意的是李多慧應援工作結束後，為了解飢直接用泡麵包裝袋沖熱水吃宵夜，雖然她吃得非常開心，但她也提到，「確實想吃點好的，然而工作到11、12點，沒時間出去吃」讓粉絲相當心疼。

李多慧最新YT影片中，記錄她從韓國整理行李到住飯店、吃飯、化妝、清晨練習，到球場工作等等行程，而這次她也非常用心的準備許多禮物給啦啦隊成員們，來台後見到許多粉絲前來接機也讓她相當感動，隔日到了球場，她也終於見到林襄，兩人還開心地互相稱讚、合影，而到啦啦隊休息室後，李多慧坐在角落，偷偷在影片中透露，因為太久沒有與夥伴碰面，其實自己有些怕生，好在翻譯員到場，才讓她安心許多。

結束一天行程後，梳洗完的李多慧頂著素顏吃起泡麵，她表示，由於飯店沒有鍋子，因此她學韓國軍人直接用袋子裝熱水沖泡麵的方法，雖不小心水灑了出來，但還是吃得很開心，她提到，來到台灣後「確實想吃點好的，然而工作都到11、12點，沒時間出去吃」讓粉絲看了相當心疼。

影片曝光後，許多台灣粉絲紛紛留言「看完意猶未盡，多慧的笑容真的有感染力，還給每個人禮物超讚的」、「沒想到多慧送禮物的時候這麼緊張，好可愛的人」、「多慧真的好可愛又好有禮貌~難怪大家這麼寵她~期待6月的桃猿主場應援~」、「多慧自然不做作，真的好可愛，在球場見過本人，很可愛很漂亮很認真在跳應援」、「看完這些Vlog，只有一種想法~~~怎麼能不愛李多慧~~這麼可愛+貼心+認真+專業的女生」。