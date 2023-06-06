說到零負評男星，你的腦海中第一個會浮現誰呢？前台灣男團《咻比嘟嘩》成員小鐘（鍾昀呈），自從團體解散後便朝向諧星及通告藝人發展，省錢、愛講冷笑話的形象也讓他被外界冠上「客家一哥」、「冷笑話王子」的頭銜。日前有Dcard網友貼出小鐘近日發佈的貼文，直指小鐘給人溫暖和幽默大叔的氛圍，意外引發上千名網友共鳴。

小鐘臉書常曝人生哲理、冷笑話！心靈雞湯爆發：在乎你在乎的人就夠了

小鐘時常在臉書上分享心得，日前曾表示「我一直覺得不要太在乎別人對你的看法，有的人會糾結想要讓不喜歡他的人也喜歡他，我覺得很蠢，我常常會跟藝人朋友講何必在乎那幾個人，而且我根本不在乎別人背地裡怎麼罵我，因為我也罵了不少人，況且他們未必有我罵得難聽，在乎你在乎的人就夠了」、「有問題的人遲早都會出事，遠離麻煩的人事物」。

面對自己的戀愛觀，小鐘也說「我發現我真的不可能再談戀愛了，因為現在的我就是一個不折不扣的戀愛腦，真的沒救了，我發誓如果我再談戀愛，我就立馬去廟裡拜一拜，保佑我們永遠在一起」，有時候小鐘也會和粉絲分享冷笑話，「前幾天騎車到校園出外景，有一個警衛一直對著我笑我很好奇？你們知道他在笑什麼嗎？他在校門口」。

小鐘被讚「溫暖又幽默的大叔」！網曝私下為人：很親民很好相處

近日有Dcard網友為此發文，大讚小鐘多年來不僅沒有醜聞，上節目也很有效果，「不會倚老賣老，本來沒在關注他，從臉書看到他文章，給人一種溫暖又幽默大叔的感覺！」

文章曝光後造成熱烈迴響，有網友認同原PO看法，「以前覺得他的笑聲很煩不太喜歡他，但久了好像真的沒有什麼醜聞，反而慢慢有好感」、「雖然已經不看電視十年，依然會想念小鐘、NONO等人的荒謬搞笑表演」、「他的笑話有時候真的冷到反而會不爭氣笑出來」、「他是一個重氛圍＞名利的人，我也很喜歡他」、「覺得他在大叔裡算帥的，仔細看五官都不錯，也很幽默，不知道為什麼都交不到另一半」、「小鐘超幽默，沒有什麼垃圾花邊，又會自彈自唱」、「而且看他IG狀態也保持的很好，是個很潮的大叔」、「討喜，看久也沒膩，也不太攻擊別人」、「剛剛去查才發現他居然51歲了！！完全看不出來」。

也有網友透露小鐘私下為人，「以前有過去攝影棚參加錄影當背景觀眾，胡瓜的節目，一票通告藝人裡只有小鐘的氛圍最好」、「她來過我媽店裡吃飯，私底下也是很幽默、人很親切，一直都蠻喜歡他的」、「他真的是少之又少的有禮貌明星客」、「遇過他本人～～真的很親民很好相處，而且不會有架子」、「以前還在追星的時候常常遇到小鐘是主持人，看台下粉絲等偶像等太久，還會時不時講冷笑話給粉絲聽」，有人也開玩笑表示，「敗筆可能就是笑聲XDD」、「笑聲不就是他的記憶點嗎，我也很喜歡他」、「之前看電影遇到他，那個笑聲真的迴盪我腦裡一整晚」。

小鐘近一年熱門關鍵字有哪些？客家一哥、冷笑話全上榜

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「小鐘」近一年熱門關鍵字，可以發現綜藝、節目、客家、開玩笑、笑話、好笑、幽默、歡樂及單身，小鐘除了常常登上各大綜藝節目，客家一哥和愛開玩笑、講笑話的形象也讓觀眾印象深刻，網友也給予小鐘好笑、幽默評價。

日前劉畊宏找他跳操，小鐘反而大秀魔術，讓他被外界稱為「散播歡樂的高手」，但小鐘對於另一半設定高標準條件，也讓他一直處於黃金單身漢身份。

另從「小鐘」近一年探索概念，也能發現「咻比嘟嘩」、「客家一哥」、「小鐘的冷笑話」成為網友在網路上討論小鐘時的熱門話題。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月05日至2023年06月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小鐘』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。