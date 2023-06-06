外媒報導台灣交通險象環生，有如行人地獄，為維護行人通行安全，台北市政府業成立「行人安全友善環境計畫專案小組」，北市警方5月執行「行人路權大執法專案」，總計取締交通違規 3 萬 8466 件，其中「車輛不停讓行人」4441 件、「行駛騎樓、人行道」5899 件、「人行道違規停車」2 萬 2447 件、「行人違規」 3889件及「移動式道路障礙」1790 件。

北市交通警察大隊指出，警方另制定2023年第 2 季加強高風險對象（高齡長者及行人） 交通事故防制計畫，未來將持續加強取締車輛不停讓行人等交通違規行為，以維護行人通行安全。

警方表示，除路權執法專案外，5 月22 日起針對本市 100 處行人高發事故路口，執行為期 2 週的精緻執法，統計 5 月 22 日起至 6 月 5 日止，發生行人交通事故計 2 件、2 人，較去年同期發生 7 件、受傷7人，減少5件、5人。

警方強調，對於行人路權大執法，將比照當年取締酒駕、未戴安全帽一樣，持續貫徹執法，呼籲駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人，行人也應遵守號誌規定行走行人穿越道，共同營造友善安全的交通環境。