蘋果公司（Apple）在WWDC全球開發者大會發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，結合3D使用者介面打造無邊際畫布，透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，於明年上半開賣，售價為3499美元，約新台幣10萬7000元。

WWDC的keynote發表會還推出包括螢幕放大至15.3吋的MacBook Air筆記型電腦、搭載M2 Max和全新M2 Ultra晶片的Mac Studio桌上型電腦、配備M2 Ultra晶片的Mac Pro電腦。

蘋果股價5日一度上漲2.2%，創盤中歷史新高，但新品發表後反應冷淡，收跌0.76%。

美國科技類股和能源類股5日交投清淡，雖然盤中走揚，但尾盤漲幅收斂轉而下跌，美股4大指數終場全都收挫。道瓊工業指數下跌0.59%；標準普爾指數小跌0.2%；那斯達克指數小挫0.09%；費城半導體指數下挫1.64%。

台股5日盤中再創1年來波段高點，終場收在16714.43點，上漲7.52點，量能續放大超過新台幣3000億元。

展望台股後市，法人分析指出，留意台股指數漲多整理，去年波段高點約16800點附近有頸線反壓區，加上上市櫃5月營收陸續公布，持續觀察美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動向，以及投信和集團等作帳行情。