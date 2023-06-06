小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。東南水泥持股51％的子公司東南米樂，承租東泥位於亞灣的80期1.6萬坪土地，市場傳出其中的A區1萬多坪，將出租給好市多興建亞洲旗艦店。東泥發言人黃薪翰5日表示，子公司東南米樂的商場開發計畫，因有商業約定，不便透露太多，不過由於該案已進入高雄都市設計幹事會審查，全案幾乎已確定。

【1】好市多前進亞灣 蓋亞洲旗艦店

市場人士指出，位於高雄中華路五路656號的好市多高雄店，傳出因租期屆滿，將遷移至東南水泥位於亞灣80期重劃區，興建亞洲旗艦店。對於高雄店即將搬家的訊息，好市多總部5日回應，「目前高雄店遷址時間還未確認，若好市多有任何服務上的調整，將會在第一時間通知會員」。

【2】和碩董座：i15台鏈 進初夏籌備期

蘋果將於6日舉行WWDC大會，外界關注iPhone 15台廠供應鏈將於本月中旬開始拉貨動態。和碩董事長童子賢5日受訪時表示，目前只是「初夏」籌備的季節，現階段一定要有黃金樣品，按照這個樣品去做量產標準，達到量產良率約需2到3個月。

【3】MR頭盔非主角 蘋果WWDC主秀 AIGC是關鍵

蘋果全球開發者大會（WWDC）2023在今（6）日凌晨登場，本屆大會外界理所當然視全新產品、主打混合實境（MR）的頭戴裝置為主角，但知名蘋果分析師郭明錤表示，投資人更在意蘋果在人工智慧生成內容（AIGC）的布局。

【4】IMF：Fed升息行動仍難轉向

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）接受CNBC專訪時指出，目前尚未看到銀行信貸有明顯放緩跡象，這也意味聯準會（Fed）升息循環還不到轉向的地步。

她表示，就IMF的觀察發現，銀行放款活動雖然有所趨緩，但減緩幅度並不足讓Fed改變它的升息路徑。加上美國2日發布就業報告超出預期強勁，她預測Fed可能將進一步調高利率。

【5】沙國自願7月擴大減產 油價激漲

產油國聯盟（OPEC+）4日歷經7小時會談後達成協議，減產措施延長至2024年底，石油輸出國家組織（OPEC）龍頭沙烏地阿拉伯自願在7月每天再減產100萬桶。受此激勵，國際油價5日跳升，西德州中級原油亞洲早盤一度每桶漲3美元或逾4％，布蘭特原油每桶漲逾2美元。