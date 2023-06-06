Netflix實境節目《璀璨帝國》（Bling Empire）以美國的亞洲富豪為拍攝對象，在全球刮起一陣風潮，不過身價高達6億美元的日俄混血名媛安娜（Anna Shay），卻在昨(5日)驚傳中風離世，享壽62歲，家屬也發聲明證實此噩耗。

《璀璨帝國》除了向外界展示亞裔美國富豪的生活，更呈現私下明爭暗鬥的一面，「比佛利山莊女王」安娜除了在節目展現霸氣一面，和另一名媛克莉絲汀，不論在排場及行頭都得互別苗頭，製造出不少討論度，瞬間爆紅成為話題人物，根據《People》報導，安娜傳出(5日)中風過世，享壽62歲，家屬也發聲明證實噩耗，指出安娜在節目上是耀眼明星，私下則扮演慈愛的祖母及母親角色，雖然年僅62歲便離世，但生前教導許多人生觀，讓所有後輩銘記在心。

安娜逝世後，超狂身家背景也被起底，父親為美國知名軍火商人，靠著販售國防科技及武器累積大量財富，母親為日本文壇作家大泉黑石之女，2006年繼承父親股份後，身價高達6億美元（約台幣184億），雖然情路坎坷經歷過4段婚姻，但她倒是樂觀看待：「我和每任都有精彩旅程」，對於自己在《璀璨帝國》獲得觀眾熱烈迴響，她強調就是做自己為主，並順其自然地面對每一個情況。