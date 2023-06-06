現代人生活忙碌，三餐幾乎都靠外食解決，營養師蔡正亮表示，裝熟食的塑膠袋耐熱度約60度，遇熱會釋放有毒成分氯氣，長期恐危害身體健康，但一次性的餐盒，也沒有比較好，耐熱度約為70度，若裝煮滾的熱湯麵、廣東粥等恐讓塑膠淋膜的單體溶出，釋出毒物的風險增高；他也提醒，買熱咖啡最好是盡快喝完，因杯蓋也是塑膠材質，咖啡的熱氣向上蒸發，同樣會有微量塑化劑釋放風險。

蔡正亮日前於個人臉書粉專指出，部分的餐飲業者為了省成本，多半使用較便宜的PVC材質塑膠袋裝熱食，但PVC材質的耐熱溫度只有60度，和熱食接觸後，會釋出有毒成分氯氣，長期食用恐傷害身體。

蔡正亮表示，紙碗或紙盒也沒有比較好，因這類型的一次性餐碗，表面摸起來滑滑的，大部分是PE或PP混合，稱為塑膠淋膜，耐熱溫度至少70度。若是裝炒飯、炒麵類或湯汁少的熱滷味，溫度在可接受的範圍；但如果是剛煮滾的熱湯麵、廣東粥等，恐讓塑膠淋膜的單體溶出，釋出毒物的風險就會增高。

蔡正亮同時也提醒，超商的熱咖啡杯蓋也是塑膠材質，當咖啡的熱氣向上蒸發，杯蓋放著長達半小時以上，可能會有微量的塑化劑釋放，最好盡快喝完，降低風險。