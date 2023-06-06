高雄一名人夫發現妻子竟外遇女兒的男友，男方當時還是名中正預校高三學生，妻子的IG訊息還與對方互傳「老公我也好想迪迪，好想親親它吸吸它」、「我的弟弟只會朝著老婆的穴穴進去」，小王一再否認婚外情，法官認為對話內容明顯已超出友誼，判女方與小王、小王雙親共同賠償40萬。

判決書中丈夫主張與妻子結婚20年，A男是女兒的男友，109年起因經常參與他們的家庭活動，他發現A男竟與妻子言行曖昧，妻子後來坦承2人已非單純長輩與晚輩關係，丈夫還見到妻子IG上與對方互傳煽情內容與裸露性交照片，妻子更曾背著他私下與A男出遊開房，丈夫因此向2人索賠200萬。

A男稱原告主張的出軌時間，他當時是中正預校高三學生，當時校方實施休假管制，他與女方見面時間非常少，不可能約會，也否認有傳私密照，還說煽情對話內容是在原告與女方離婚後才發生的，而原告提出的對話截突中有「我愛妳楊小姐」，無法證明就是女方，認為是原告自行製作加工。

法官發現A男與女方不但互相以老公、老婆稱呼對方，女方還說「剛剛一直想著進去摩鐡的畫面，被老公迫不急待的揉揉」、「老公我也好想迪迪，好想親親它吸吸它」，A男則說「我的弟弟只會朝著老婆的穴穴進去…下次見面，第一件事真的就是抱著老婆直接插進去」，2人還會串謀謊言欺哄原告，試圖繼續維持交往關係；法官因A男未滿20歲，判決女方、A男和A男雙親連帶賠償40萬元，可上訴。