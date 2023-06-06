周一收盤，道瓊指數跌199.90點或0.59%，報33,562.86點。標普500指數跌8.58點或0.20%，報4,273.79點。那斯達克指數跌11.34點或0.09%，報13,229.43點。費城半導體指數跌57.29點或1.64%，收在3,444.12點。

標普500指數11大類股跌多漲少，工業股跌0.71%，跌幅最大，其次為能源股跌0.58%。通訊服務類股漲0.58%，表現最佳。科技股收跌0.56%。

蘋果收跌約0.8%，盤中一度上漲2.2%，創下歷史新高。其他重量級成長股漲跌不一，輝達（Nvidia）跌0.4%，回吐部分近來的漲幅。

上周五標普500指數創下9個多月來收盤新高，因數據顯示美國5月薪資增長放緩。

由於財報季表現意外強勁，以及聯準會可能暫停其激進貨幣緊縮周期的預期升高，在蘋果、輝達和微軟等重量級科技股上漲帶動下，標普500指數已經從去年10月創下的收盤低點上漲近20%，距離進入新一輪牛市僅差一步之遙。

美國供應管理協會（ISM）調查顯示，由於新訂單放緩，美國服務業在5月幾乎沒有增長，此外，輸入價格指數創下3年來低點，可能有助於聯準會對抗通膨。這份報告進一步強化聯準會可能暫停升息的預期。

分析師表示，對聯準會而言，這個壞消息就是好消息。根據芝商所FedWatch工具，聯準會在6月政策會議上維持利率不變的可能性逼近80%，儘管交易員預期7月將再度升息。

標普500指數下跌與上漲股數比為1.5：1。

標普500指數有17檔成分股創新高、4檔創新低。那斯達克指數有90檔成分股創新高、54檔創新低。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計為97億股，過去20日均量為105億股。