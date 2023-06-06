據中國外交部官網6日消息，2023年6月5日，美國國務院亞太事務助理國務卿康達、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭訪華，中國外交部副部長馬朝旭會見，外交部美大司司長楊濤舉行會談。

消息稱，雙方圍繞按照中美兩國元首去年11月峇里島會晤共識推動改善中美關係、妥善管控分歧等進行了坦誠、建設性、富有成效的溝通。

消息稱，中方就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場。雙方同意繼續保持溝通。

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