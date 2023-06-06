宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍，1輛小貨車、1輛麵包車與1輛小客車互撞，1人直接拋出車外死亡，3人送醫急救，其中1人OCHA，現場滿地殘骸，3輛車體都毀損嚴重，而3名送醫急救的患者，2名因重傷稍早宣告不治，相關肇事原因警方釐清中。