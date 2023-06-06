宜蘭3車嚴重互撞！1人拋出車外慘死 3送醫2重傷不治 08:582023/06/06 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1人直接彈出車外，當場死亡。（吳佩蓉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍。（吳佩蓉攝） 宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍。（吳佩蓉攝） 宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍。（吳佩蓉攝） 宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今（6日）上午7時許發生重大車禍，1輛小貨車、1輛麵包車與1輛小客車互撞，1人直接拋出車外死亡，3人送醫急救，其中1人OCHA，現場滿地殘骸，3輛車體都毀損嚴重，而3名送醫急救的患者，2名因重傷稍早宣告不治，相關肇事原因警方釐清中。 #宜蘭 #嚴重 #車禍 #慘死 #重傷 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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