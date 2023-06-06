蘋果WWDC全球開發者大會推出多樣新產品，包括首款虛擬實境頭盔Vision Pro，不過股價未受到刺激，反而挫低近1%，市場呈現觀望態度。台股今（6日）以16712.98點開出，下跌近10點，隨後翻紅陷入平盤震盪，權值股台積電小跌2元，觸及553元。

台股昨（5日）上漲7.52點，收在16714.43點，成交值為3005.91億。三大法人外資及陸資同步買超，合計買超40.63億。自營商買超26.06億，投信買超4.79億，外資及陸資買超9.78億。

美股四大指數收低，道瓊下跌199.90點（或0.59%）至33562.86點，那斯達克指數挫低11.34點（或0.09%）至13229.43點，標普500指數8.58點（或0.20%）至4273.79點，費城半導體跌57.29點（或1.64%）至3444.12點。

蘋果WWDC全球開發者大會落幕，股價開高走低一度漲逾2%，終場下跌1.37美元（或0.76%）收在179.58美元。