北市一名男子小靖（化名）今年初借住女性友人A女家，沒想到睡覺時，他卻對A女毛手毛腳，不僅偷摸其大腿根部稱「很暖，像暖暖包」，又撫摸、拍打對方臀部，出言調戲「小時候被打屁股會哭，長大之後被打屁股會濕」，甚至拿出手機偷拍A女內褲等身體隱私部位，氣到A女報警提告；法官依《性騷擾防治法》，判處小靖有期徒刑2月；又依犯竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，均得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，小靖（化名）與A女為朋友關係。今年1月17日凌晨，小靖獲Ａ女同意借住在她的租屋處，當天2人同睡一張床，小靖見上半身著長襯衫、下半身著內褲之Ａ女起色心，先以左手緊貼A女右邊大腿根部與臀部位置，並對A女表示「很暖，像暖暖包」等語，經Ａ女回以「我會告你」後，小靖才將手移開Ａ女身體，怎料Ａ女離開床鋪再返回躺下後，小靖又徒手大力打Ａ女臀部，並對Ａ女表示「小時候被打屁股會哭，長大之後被打屁股會濕」等語，對其性騷擾得逞。

事後Ａ女不搭理小靖閉上眼睛蓋上棉被準備睡覺，小靖竟將手機伸入棉被內，竊錄Ａ女內褲之身體隱私部位，經Ａ女發覺有異報警處理，警方到場後，在小靖手機內查獲Ａ女於床上僅著內褲之照片1張，將其依法送辦。

法官審酌小靖為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，趁Ａ女不及抗拒之際，對Ａ女為觸摸臀部及其他身體隱私處之性騷擾行為；又不思尊重Ａ女隱私，無故竊錄Ａ女身體隱私部位，造成Ａ女受有一定心理壓力及創傷，其所為自應予非難。

法官考量其犯後坦承犯行，雖有和解意願，但因Ａ女無和解意願而未能賠償損害獲得諒解之情狀，依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處小靖有期徒刑2月；又依犯竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，均得易科罰金，可上訴。

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