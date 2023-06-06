「餵養」造成壽山周邊浪犬聚集，帶來跳蚤，甚至衍生追車、追遊客等問題。登山客在壽山上遭浪犬咬傷可向自管處申請保險理賠，但園區外發生相關事故通常求償無門。律師提醒，餵食浪犬造成他人危險，雖難證明因果，但恐怕仍有刑責及賠償責任。

餵食浪犬目前實務上只有《廢棄物清理法》第27條第9款「飼養禽、畜有礙附近環境衛生」可罰，可處1200元至6000元罰鍰，但前提是「浪犬沒把飼料吃乾淨」，也由於蒐證困難，實際開罰案例並不多。

至於《動物保護法》第3條第7項規定「長期餵養人或可呼叫或其跟隨管領能力時，即為飼主」也超爭議，實務上通常難舉證犬隻與餵養人的關係。

針對壽山國小的跳蚤肆虐事件，浩業律師事務所律師葛光輝認為，校方通報後市府動保處就該有作為。若公務機關怠於執行職務，《國家賠償法》第2條第2款明定「公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害」時，國家應負損害賠償責任。

葛光輝表示，不該苛責餵狗的人，某種程度他們的餵食也降低了浪犬肚子餓而翻垃圾、攻擊人的機率。該追究的是棄養的人，公部門也要積極地負起相關責任。

稼馨律師事務所律師黃馨瑩認為，動保法是為了保護動物、增進動物福利而訂定，不是為了規範「飼主」豢養的動物造成別人損害時的法律責任。要評價餵食者等於「飼主」，或要將餵食者與「動物之所有人或實際管領動物之人」畫上等號，有一定難度。

既然定義身分困難，不如定義「行為」。高等法院台中分院108年度上易字第292號判決雖判飼主無罪，但也明確指出「狗是有危險性的動物」。若餵食浪犬導致咬人、追車害人受傷，餵食者就可能存在《民法》第184條第1項的「過失」責任。

刑事部分，最高法院107年度台上字第1283號判決明確指出「行為人未具備為特定行為所必要之知識與能力，就貿然承擔該特定行為，對於行為過程中出現之危險無能力預見或不能採取有效之迴避措施，因而導致結果發生，行為人本身即構成超越承擔過失」。意即，餵養者並未具備對餵食行為或豢養動物必要的知識與能力，仍執意餵食導致危險出現，就可能負過失傷害之責。

黃馨瑩建議，照顧浪犬不是一件容易的事，如民眾力有未逮，未必能把浪犬照顧、教導的像家犬一樣，仍不該輕易地餵食，不然容易面臨不確定的法律風險。