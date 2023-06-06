陳子玄和大她15歲的陳建隆（現改名為：陳麒凱）有一段4年婚姻，雙方在2016年離婚後好聚好散，陳麒凱日前才公開和小他12歲的女星李緻（本名：朱紫緹）的戀情，沒想到在陳子玄曬出的自拍照中，無名指上卻出現戒指，不免讓人好奇是否好事近了，對此，陳子玄也親自回應了。

陳子玄4日曬出無修圖自拍，強調是「零修圖、零美肌」，只見她展示無名指上的戒指，不免讓人好奇是否好事近了，鄭仲茵就留言：「哎唷 魔鬼藏在細節裡喔」，網友也問：「重點是在戒指嗎？」還釣出陳子玄回應：「當然不是啊」，根據《三立新聞網》報導，經紀人表示：「只是發美照，子玄說如果真的有好消息會告訴大家，大家不要亂猜啦！」

陳子玄除了拍戲外，還經營飾品副業，親力親為的她，從製作、拍照到包貨都親自包辦，甚至還會親當模特兒拍穿搭照，同時，陳子玄也重拾烘焙的興趣，有空檔還會賣手工雪Q餅，相當多才多藝。