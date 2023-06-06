壽山周邊餵食者高達50多人，其中也不乏有理念、觀念正確者，與專案人員攜手推動TNVR。（國家自然公園管理處提供／袁庭堯高雄傳真）

自管處TNVR計畫，該計畫最後共移除安置150隻浪犬，結紮近500隻浪犬。（國家自然公園管理處提供／袁庭堯高雄傳真）

TNVR受餵食者影響，在壽山周邊運作不易。過去曾協助該計畫執行的專案人員羅仁澤表示，壽山周邊餵食者高達50多人，恣意餵食會嚴重干擾TNVR效果。但也不乏有理念、觀念正確者，與他們攜手合作在指定地點餵食，並提供犬隻麻醉、結紮醫療、載送、送養等資源，反倒有助提升TNVR的效率。

羅仁澤2018年起全程參與國家自然公園管理處委託的4年TNVR計畫，該計畫最後共移除安置150隻浪犬，結紮近500隻浪犬。

TNVR的作法為，在平坦空曠的定點區域設置「誘捕圍籬」，在圍籬內投放飼料，置放一段時間、讓犬隻習慣進入取食後，待時機成熟時關籠捕捉。羅仁澤強調，誘捕成功的關鍵在於把飼料放置在圍籬內，但不是所有餵食者都能認同、進而配合，導致計畫成效屢受干擾。

羅仁澤把常年觀察到的餵食者分成4類，第1類是「具有TNVR觀念的餵食者」，這些人有些原本就在執行TNVR，他們之間甚至有互通的群組，彼此還會分工、分時餵水、餵食物，會回報外來移入犬隻，甚至會出錢請吹箭手把狗麻醉、帶走結紮、尋找收養人。這些人好溝通，有機會成為TNVR的好幫手，也間接促進壽山移置浪犬的效率。

第2類是「單純餵食者」，基於愛心的理念餵食，但不會主動找誘捕、結紮等資源。專案人員多半會嘗試接觸、認識，甚至提供誘捕、結紮、送養等資源，盡可能讓他們成為第1類的餵養者。

第3類是「任意餵食者」，佔所有餵食者7成以上。他們每天都會去餵食，敵意高，不想與專案人員對話，餵食的方式多半是任意隨處亂撒，沒有能力清除飼料殘渣，容易造成環境髒亂及野生動物誤食。羅仁澤就曾遇過餐飲店家想要處理廚餘，便沿著壽山周邊道路亂倒、便宜行事。

第4類則是一般遊客、登山客，會掏出身上的食物餵食浪犬或獼猴。這類人只能仰賴公部門宣導，及山友間互相提醒，透過教育改變觀念。

羅仁澤強調，TNVR只是解決浪犬問題的配套，不是主要武器，終極目標是讓餵食行為在壽山周邊消失。只要餵食者不受控、繼續餵食，最後仍會徒勞無功，5年、10年就能回到原點。

但羅仁澤也提醒，浪犬問題不能完全歸咎在餵食者身上，壽山國小的浪犬問題也來自當地居民的放養，壽山外圍、西海岸農戶有更多放養的家犬，狗的活動力驚人，很容易外溢到壽山周邊，也是當地浪犬族群增加的原因之一。