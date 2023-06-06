據香港《星島日報》報導，今年3月宣布與台北斷交，與北京建立外交關係的宏都拉斯，在當地時間周一（5日）上午，中國駐宏都拉斯大使館在宏都拉斯首都特古西加爾巴舉行開館儀式，同時宏都拉斯外長雷納（Enrique Reina）證實，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）將於6日啟程訪問中國4天，成為首位訪華的宏都拉斯總統。

開館儀式由中國駐宏都拉斯使館臨時代辦于波與雷納為大使館揭牌，于波致辭時表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是國際大義、大勢所趨、人心所向。宏方以開闊戰略視野和堅定政治意志，抓住歷史機遇作出承認一個中國原則的重要決斷，成為中國第182個建交國，中方對此表示高度讚賞。雙方在建交不到3個月，已迅速對接各領域交流合作，不斷凝聚起推動兩國關係發展的共識和力量。

雷納在致辭中對中國駐宏都拉斯使館開館表示祝賀。他表示，宏都拉斯與中國建交是宏方獨立自主的決定，有助於宏方發展多元化國際關係，加入世界主流。宏方將堅定恪守一個中國原則，希望兩國共同推動貿易合作，以改善宏國基礎設施、助力減貧事業、創造就業機會，加強民眾福祉、促進社會繁榮。

雷納證實，總統卡蕬楚將於6日啟程前往中國，預計展開為期4天的訪問，期間雙方將簽署多項合作協議。

宏都拉斯第二副總統古鐵雷斯、政府官員及議會代表、駐宏外國使團及國際組織代表、在宏中資機構和華僑華人代表約200人參加開館儀式。