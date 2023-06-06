一名年輕男子近3天來因嚴重上腹與胸痛就醫，醫師經胃鏡檢查發現，男子的食道中有2個很深的「親吻性潰瘍」，因潰瘍太深導致食道快破裂，讓男子痛到想哭。醫師表示，男子是因先前吞藥不慎，致藥丸卡在食道，造成食道腐蝕所引起的劇痛，因此民眾吞藥一定要配充分的開水，以免傷害食道。

台南市立安南醫院副院長許秉毅在其粉專上表示，上述男子就醫時表示，自3天前的下午，就感覺胸部與上腹部十分疼痛，當時曾掛急診、照過電腦斷層，但醫師未明確診斷就開藥，男子吃藥後疼痛更加劇、痛到想哭。

許秉毅表示，經胃鏡檢查發現，男子的食道中段竟有2個很深的「親吻性潰瘍」，潰瘍相當的深，應已侵犯到神經，食道似乎快破裂了，難怪該男子痛到想哭。

他表示，絕大多數的食道潰瘍都發生在下食道，是胃酸逆流所引起，而上述這種發生在中食道的親吻性潰瘍非常少見，大多是因吞藥不慎，藥丸卡在食道，造成食道壓迫缺血與腐蝕所引起。

許秉毅表示，細問後得知，該男子4天前因感冒而服用藥物，一次吞服藥品後感覺藥丸卡在胸部，雖曾嘗試喝水把藥丸沖下，但仍覺得胸部卡卡的。經過半天後，男子就覺得胸部開始劇痛。

他因此提醒吞藥5大事項：

1. 吞較大顆藥物前，最好能先喝一些水，潤滑食道。

2. 吞藥一定要配開水吞嚥，最忌吞藥不配水。

3. 太大顆的藥，不妨剝半後吞嚥。

4. 若感覺藥丸卡在食道，可先喝大量水、牛奶等，將其沖下。

5. 睡前若須服藥，一定要喝點水、走一走，確認藥丸已進入胃中，再躺下睡覺。