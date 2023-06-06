美元作為世界儲備貨幣的地位正被削弱，摩根大通貨幣策略師Meera Chandan和Octavia Popescu在報告中指出，目前出現部分去美元化迹象，美元實際使用情況在市場已出現分歧。

根據路透報導，該份報告提到，美元在交易貨幣交易量中的市占來到88%，僅略低於歷史高位，歐元的市占則在過去十年中縮減8個百分點，降至31%歷史新低，反觀人民幣的市占已升至7%的歷史新高。

該份報告指出，雖然美元在外匯交易量中的市占仍處於歷史高點，但在其他領域已出現去美元化跡象，例如，在全球央行持有的外匯儲備中，美元市占已降至58%的歷史低點。

報導指出，美國大幅升息和制裁的壓力使俄羅斯被凍結在全球銀行體系之外，金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、大陸和南非等想再次挑戰美元的霸權。

策略師說，外匯儲備中去美元化現象很明顯，美元已降至創紀錄水平，但在可預見的未來，美元仍將保持重要地位。