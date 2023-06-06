台新在永續經營的成果上，2021年台新率先加入成為「臺灣淨零排放協會」的創始會員，2022年主動承諾及設定科學基礎減量目標(Science-based Target，SBT)，台新金控更於2018年起5度蟬聯道瓊永續指數「世界指數」和「新興市場指數」成份股，連續六年摘下「台灣百大永續典範企業獎」，並獲得第19屆國家品牌玉山獎雙首獎，屢獲國內外獎項肯定。

吳東亮表示，能在北醫畢業典禮及萬芳校區啟動的輝煌時刻獲頒殊榮，是同享了北醫的成就。他並指出父親吳火獅擔任7屆北醫董事、且在北醫財務困難時毅然代理董事長籌備醫院的建設，傾囊以赴支持北醫，他記取父親悲天憫人義無反顧的教誨，個人與企業繼續支持生技醫療、並擴及更生人保護、被害人保護等領域，一路關懷社會弱勢，追隨父親的菩薩心。

林建煌校長指出吳東亮董事長近年率領台新金控，積極推動企業ESG永續發展，並致力於推動社會公益、帶頭提升臺灣生技業發展，吳東亮的卓越表現均有目共睹，臺北醫學大學特頒授名譽醫學博士學位，表揚其風範足以為全體師生學習典範。

吳東亮致詞時感謝北醫的肯定，獲頒名譽醫學博士的榮耀就像是承續了父親對於醫療事業的參與，具有莫大的意義！他也闡述父親與北醫的淵源，1959年吳火獅應胡水旺、徐千田兩位名醫好友的邀請，擔任台北醫學院的創校董事，他是當時唯一一位企業界背景的校董，吳火獅先生生前擔任北醫七屆董事，前後長達26年，一直到1986年辭世才卸下使命。期間一度因北醫經營陷入困難，吳火獅出任代理董事長，籌建附屬醫院，開工七次才真的啟動，艱辛程度可想而知，但吳火獅對嘉惠弱勢醫療救人的初心一直沒有動搖，始能轉危為安，北醫在此基礎上一路發展直到今日盛況。他藉著畢業生齊聚一堂的時刻特別希望畢業生出到社會一定要莫忘初衷，堅持救人濟世的理念！希望北醫的畢業生們，能夠秉持「醫者父母心」的精神開創未來。

吳東亮首度吐露心聲細數父親對他的影響，他說當初北醫建設醫院要融資非常困難，父親以財產擔保奔波籌款非常辛苦，跟他說今後有能力要開銀行，來替醫院融資，埋下他創辦台新銀行的種子，他個人擔任國家生技醫療產業策進會理事，協助推動生醫產業法規鬆綁；也擔任台灣生技醫藥發展基金會董事，資助生技產業的研究與發展。都跟父親的耳提面命有關，而台新金更在對生技醫療的投資、融資、上市積極促進，責無旁貸。

吳東亮擔任過中華民國警察之友總會理事長及現任監事會召集人，來強化對警察的關懷；並擔任更生保護會及犯罪被害人保護協會的常務董事，目的就是為了要讓這個社會更加安定、安全，人民能安居樂業。將關懷社會的初心，落實到各個層面的基層關懷！吳東亮並於2022年起擔任中華民國工商協進會理事長，希望能集結更多企業領袖的力量，推動產業合作及國際交流，協助台灣永續發展。