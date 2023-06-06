嘉義市議會前議長莊豐安涉嫌詐領助理費，檢調5日搜索莊豐安住處、服務處等3地，在1名助理家中搜出300萬現金，並傳喚被告莊豐安及4名助理共5人到案，經漏夜偵訊後認為無羈押必要，諭知莊豐安10萬元交保，呂姓助理及妻子李女各5萬元交保。

嘉義地檢署檢察官陳睿明漏夜訊問莊豐安及相關證人後，認為莊連任嘉義市第9、10屆議員，卻於擔任議員期間，以虛報人頭方式，不實申報請領公費助理補助費，涉有貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物、刑法使公務員登載不實公文書等罪嫌。