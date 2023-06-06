嘉義市前議長「助理家藏300萬」涉詐領助理費 10萬交保 09:192023/06/06 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前嘉義市議長莊豐安涉詐領助理費，被檢方以10萬元交保。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市議會前議長莊豐安涉嫌詐領助理費，檢調5日搜索莊豐安住處、服務處等3地，在1名助理家中搜出300萬現金，並傳喚被告莊豐安及4名助理共5人到案，經漏夜偵訊後認為無羈押必要，諭知莊豐安10萬元交保，呂姓助理及妻子李女各5萬元交保。 嘉義地檢署檢察官陳睿明漏夜訊問莊豐安及相關證人後，認為莊連任嘉義市第9、10屆議員，卻於擔任議員期間，以虛報人頭方式，不實申報請領公費助理補助費，涉有貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物、刑法使公務員登載不實公文書等罪嫌。 #嘉義市 #前議長 #莊豐安 #詐領助理費 #貪汙 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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